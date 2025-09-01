Rando santé Thézac Thézac
Rando santé Thézac Thézac lundi 1 septembre 2025.
Rando santé Thézac
Le Bourg Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-01
Date(s) :
2025-09-01
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, au départ de Thézac, de 5km avec un dénivelé de 92m, animée par Aline.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Le Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 19 38 59
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing a 5km hike with a 92m vertical drop, starting in Thézac and led by Aline.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando santé Thézac
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung, ausgehend von Thézac, über 5 km mit einem Höhenunterschied von 92 m, die von Aline geleitet wird.
Im Falle einer klimatischen Ungewissheit können Sie sich gerne an den Animator wenden.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una salutare passeggiata di 5 km, con partenza da Thézac e un’ascesa di 92 m, guidata da Aline.
Se il tempo è incerto, si prega di contattare l’istruttore.
Espanol :
La asociación Les Chemins de Thézac organiza un saludable paseo de 5 km, con salida en Thézac y 92 m de desnivel, dirigido por Aline.
Si el tiempo es incierto, póngase en contacto con el instructor.
L’événement Rando santé Thézac Thézac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot