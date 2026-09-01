Rando semi-nocturne Beauziac
samedi 26 septembre 2026 · Beauziac
Informations pratiques
Beauziac
Rando semi-nocturne
Beauziac Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Rando pédestre de 8 kms & rando VTT de 30 kms
Repas. Apéritif offert. Amener vos couverts complets.
Rando pédestre de 8 kms & rando VTT de 30 kms
Repas. Apéritif offert. Amener vos couverts complets. .
Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 99 71 37
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English : Rando semi-nocturne
8-km hike & 30-km mountain bike ride
Meal. Complimentary aperitif. Please bring your own complete set of cutlery.
L’événement Rando semi-nocturne Beauziac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne