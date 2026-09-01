Informations pratiques

Beauziac

Rando semi-nocturne

Beauziac Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rando pédestre de 8 kms & rando VTT de 30 kms

Repas. Apéritif offert. Amener vos couverts complets.

Rando pédestre de 8 kms & rando VTT de 30 kms

Repas. Apéritif offert. Amener vos couverts complets. .

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 99 71 37

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English : Rando semi-nocturne

8-km hike & 30-km mountain bike ride

Meal. Complimentary aperitif. Please bring your own complete set of cutlery.

L’événement Rando semi-nocturne Beauziac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne