Rando semi nocturne pédestre/VTT Beauziac

Beauziac Lot-et-Garonne

2025-09-20

Rando Semi Nocturne à Beauziac Départ à 19 h.

Rando Pédestre de 8 km et rando VTT de 30 km

Repas sur réservation Amenez vos couverts!

Réservations avant le 18 septembre 2025. .

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 99 71 37

