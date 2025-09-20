Rando semi nocturne pédestre/VTT Beauziac
Rando semi nocturne pédestre/VTT Beauziac samedi 20 septembre 2025.
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Rando Semi Nocturne à Beauziac Départ à 19 h.
Rando Pédestre de 8 km et rando VTT de 30 km
Repas sur réservation Amenez vos couverts!
Réservations avant le 18 septembre 2025. .
Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 99 71 37
