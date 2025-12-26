Rando Sillon-Lac, Savenay

Rando Sillon-Lac

Hippodrome Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le Cyclo VTT de Savenay vous donne rendez-vous le 25 janvier 2026 au départ de l’hippodrome pour une nouvelle édition de la rando “Sillon-Lac”. Plusieurs parcours au choix VTT (20, 35, 45 ou 55 km), cyclo (50 ou 70 km) et marche (8, 11, 14 ou 18 km). Venez nombreux profiter d’un moment sportif et convivial en pleine nature !

Inscriptions sur place de 7h30 à 10h. Café offert au départ, ravitaillement sur les circuits et collation à l’arrivée (pensez à apporter votre gobelet). Tarif 5€ pour les licenciés FF vélo, 7€ pour les non licenciés et 5€ pour les marcheurs. Gratuit pour les moins de 16 ans. .

Hippodrome Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 57 04 97

