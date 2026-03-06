Rando solidaire Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie

Rando solidaire

Saint-Pée Ancienne école de St Pée Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Venez participer à une rando solidaire, au profit du Ccfd (Comité Catholique contre la faim et pour le développement) Terre Solidaire. 10km. Venez nombreux! .

Saint-Pée Ancienne école de St Pée Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 54 62

English : Rando solidaire

