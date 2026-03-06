Rando solidaire Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie
Rando solidaire Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie dimanche 29 mars 2026.
Rando solidaire
Saint-Pée Ancienne école de St Pée Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez participer à une rando solidaire, au profit du Ccfd (Comité Catholique contre la faim et pour le développement) Terre Solidaire. 10km. Venez nombreux! .
Saint-Pée Ancienne école de St Pée Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 54 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando solidaire
L’événement Rando solidaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn