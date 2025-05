Rando solidaire pour Lola – Blanzac, 18 mai 2025 14:00, Blanzac.

Les Grains de Soleil organisent une rando solidaire au profit de Lola, une jeune fille handicapée du secteur.

3 parcours 4, 7 ou 11 km.

Le parcours de 4 km est particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec jeunes enfants.

English :

Les Grains de Soleil are organizing a solidarity hike in aid of Lola, a local disabled girl.

3 routes: 4, 7 or 11 km.

The 4 km route is particularly suitable for people with reduced mobility and families with young children.

German :

Les Grains de Soleil organisieren eine Solidaritätswanderung zugunsten von Lola, einem behinderten Mädchen aus der Gegend.

3 Strecken: 4, 7 oder 11 km.

Die 4 km lange Strecke ist besonders für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Familien mit kleinen Kindern geeignet.

Italiano :

I Grains de Soleil organizzano una camminata a favore di Lola, una giovane ragazza disabile della zona.

3 percorsi: 4, 7 o 11 km.

Il percorso di 4 km è particolarmente adatto alle persone con mobilità ridotta e alle famiglie con bambini piccoli.

Espanol :

Grains de Soleil organiza una marcha a favor de Lola, una joven discapacitada de la región.

3 recorridos: 4, 7 u 11 km.

El recorrido de 4 km está especialmente indicado para personas con movilidad reducida y familias con niños pequeños.

