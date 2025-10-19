Rando Solidaire Saint-Christophe-en-Bazelle
Rando Solidaire Saint-Christophe-en-Bazelle dimanche 19 octobre 2025.
Rando Solidaire
Place de la Mairie Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Randonnée solidaire
Randonnée solidaire pour Octobre Rose. Parcours de 6/12 et 17 kms. Départ entre 8h et 9h Place de la Mairie- Participation 4 €/ Gratuit moins de 12 ans. Apéritif offert à votre arrivée 4 .
Place de la Mairie Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 42 11 25 91
English :
Solidarity walk
German :
Solidarische Wanderung
Italiano :
Passeggiata di solidarietà
Espanol :
Marcha solidaria
L’événement Rando Solidaire Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Chabris Pays de Bazelle