Place de la Mairie Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Randonnée solidaire

Randonnée solidaire pour Octobre Rose. Parcours de 6/12 et 17 kms. Départ entre 8h et 9h Place de la Mairie- Participation 4 €/ Gratuit moins de 12 ans. Apéritif offert à votre arrivée 4 .

Place de la Mairie Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 42 11 25 91

English :

Solidarity walk

German :

Solidarische Wanderung

Italiano :

Passeggiata di solidarietà

Espanol :

Marcha solidaria

L’événement Rando Solidaire Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Chabris Pays de Bazelle