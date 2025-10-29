Rando -Sorcière et partie crêpes BIBLIOTHEQUE Bas-en-Basset

Rando -Sorcière et partie crêpes BIBLIOTHEQUE Bas-en-Basset mercredi 29 octobre 2025.

Rando -Sorcière et partie crêpes

BIBLIOTHEQUE Avenue de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Balade de 3 km autour des étangs. On ramasse ce qu’on veut mettre dans le chaudron de la sorcière et on fait la soupe d’halloween. Les enfants peuvent venir déguisés. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

BIBLIOTHEQUE Avenue de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

3 km walk around the ponds. Collect what you want to put in the witch’s cauldron and make Halloween soup. Children are welcome to come in disguise. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

3 km langer Spaziergang um die Teiche. Wir sammeln, was wir in den Hexenkessel werfen wollen, und kochen eine Halloweensuppe. Die Kinder können verkleidet kommen. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Una passeggiata di 3 km intorno agli stagni. Raccogliete ciò che volete per mettere nel calderone della strega e preparare la zuppa di Halloween. I bambini sono invitati a travestirsi. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Un paseo de 3 km alrededor de los estanques. Recoge lo que quieras para ponerlo en el caldero de la bruja y hacer sopa de Halloween. Los niños pueden venir disfrazados. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

