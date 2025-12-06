RANDO SOUPE Centre culturel Mont Lozère et Goulet
RANDO SOUPE samedi 6 décembre 2025.
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Début : 2025-12-06 17:00:00
L’association La Calade vous donne rendez-vous samedi 6 décembre pour une Rando Soupe au départ du centre culturel de Bagnols-les-Bains, à 17h.
Au programme 7,5 km, +250 m de dénivelé, une belle ambiance… et une soupe bien chaude à l’arrivée !
N’oubliez pas votre lampe frontale, ainsi que bol et couverts.
Tarif 5 € — Gratuit pour les adhérents. Inscription obligatoire.
Prêts pour une sortie qui réchauffe ?
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 23 41 31 04 lacalade@etik.com
English :
The association La Calade invites you to join them on Saturday December 6 for a Rando Soupe, departing from the Bagnols-les-Bains cultural center at 5pm.
On the program: 7.5 km, +250 m ascent, a great atmosphere? and a hot soup at the finish!
Don’t forget your headlamp, bowl and cutlery.
Price: 5 ? ? Free for members. Registration required.
German :
Der Verein La Calade lädt Sie am Samstag, den 6. Dezember, zu einer Rando Soupe ein, die um 17 Uhr am Kulturzentrum von Bagnols-les-Bains beginnt.
Auf dem Programm stehen 7,5 km, +250 m Höhenunterschied, eine schöne Atmosphäre und eine heiße Suppe am Ziel!
Vergessen Sie nicht Ihre Stirnlampe, sowie Schüssel und Besteck.
Preis: 5 ? Kostenlos für Mitglieder. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
L’associazione La Calade vi invita ad unirvi a loro sabato 6 dicembre per una Rando Soupe, con partenza dal centro culturale di Bagnols-les-Bains alle 17.00.
In programma: 7,5 km, +250 m di dislivello, una grande atmosfera e una zuppa calda all’arrivo!
Non dimenticate la lampada frontale, la ciotola e le posate.
Prezzo: 5 ? Gratuito per i soci. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
La asociación La Calade le invita a unirse a ellos el sábado 6 de diciembre para un Rando Soupe, con salida desde el centro cultural de Bagnols-les-Bains a las 17.00 horas.
En el programa: 7,5 km, +250 m de desnivel, un gran ambiente… ¡y una sopa caliente a la llegada!
No olvides la linterna frontal, el cuenco y los cubiertos.
Precio: 5 Gratuito para los socios. Inscripción obligatoria.
