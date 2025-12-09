Rando soupe nocturne Départ cour de l’école Mont-sous-Vaudrey

Rando soupe nocturne

Départ cour de l’école 3 Rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey Jura

Une rando soupe avec départ de l’école à 18h de Mont-sous-Vaudrey puis retour même lieu.

Trois parcours proposés de 12,10 et 8 km. Deux points soupe (cabane de chasse et étang rouge) où l’on distribue 4 soupes différentes.

Il faut s’équiper d’une lampe . Les groupes sont encadrés par des ouvreurs et serre-files. Les gobelets écocup sont fournis au départ.

Horaires

Le départ a lieu à 18 heures de la cour de l ‘école de Mont sous Vaudrey.

Les retours se font jusqu’ a 22 heures.

Tarifs

5 euros .

+33 6 99 33 74 28 dprjoelgirard@gmail.com

