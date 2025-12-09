Rando soupe nocturne Départ cour de l’école Mont-sous-Vaudrey
Rando soupe nocturne Départ cour de l'école Mont-sous-Vaudrey samedi 3 janvier 2026.
Départ cour de l'école 3 Rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey Jura
Début : 2026-01-03 18:00:00
fin : 2026-01-03 22:00:00
2026-01-03
Une rando soupe avec départ de l'école à 18h de Mont-sous-Vaudrey puis retour même lieu.
Trois parcours proposés de 12,10 et 8 km. Deux points soupe (cabane de chasse et étang rouge) où l'on distribue 4 soupes différentes.
Il faut s'équiper d'une lampe . Les groupes sont encadrés par des ouvreurs et serre-files. Les gobelets écocup sont fournis au départ.
Horaires
Le départ a lieu à 18 heures de la cour de l 'école de Mont sous Vaudrey.
Les retours se font jusqu' a 22 heures.
Tarifs
5 euros .
Départ cour de l'école 3 Rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 33 74 28 dprjoelgirard@gmail.com
