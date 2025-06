Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs Millau 11 juillet 2025 07:00

Aveyron

Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs RDV A L’AIRE DU VIADUC Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

98

Tarif Groupe

FORFAIT FAMILLE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Une rando expérience au pied d’un géant la nuit.

Une randonnée découverte récompensée par un pique-nique en dessous du Viaduc de Millau éclairé, avec observation, anecdotes et visite exceptionnelle de l’une de ses piles !

5 h d’activité • 2 h 30 de marche • 4 km •

200 m d+ • Randonnée nocturne accessible, avec quelques passages techniques

Entrée dans une pile du Viaduc et pique-nique compris.

VENDREDI SOIR

Réservation 24 h avant obligatoire

Départ 18 h 15

Rendez-vous Aire du Viaduc de Millau, accessible depuis l’A75, ou depuis Millau par la D911 et le Boulevard du Viaduc

Prévoir chaussures fermées, lampe et gourde

Adultes 29 €

Moins de 12 ans 24 €

Famille 98 € 2 adultes + 2 enfants 98 .

RDV A L’AIRE DU VIADUC

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

English :

A hiking experience at the foot of a giant at night.

German :

Eine Erlebniswanderung am Fuße eines Riesen bei Nacht.

Italiano :

Un’esperienza di escursione notturna ai piedi di un gigante.

Espanol :

Una experiencia de senderismo nocturno a los pies de un gigante.

