Rando sous les étoiles Chemilly
Rando sous les étoiles Chemilly samedi 21 février 2026.
Rando sous les étoiles
Stade municipal Chemilly Allier
Tarif : – – 4 EUR
jusqu’a 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Petite randonnée sous les étoiles organisée par l’Association Art Culture et Patrimoine de Chemilly. 8 km environ.
.
Stade municipal Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 24 49 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short hike under the stars organized by the Association Art Culture et Patrimoine de Chemilly. 8 km approx.
L’événement Rando sous les étoiles Chemilly a été mis à jour le 2026-02-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région