Rando sous les étoiles Chemilly

Rando sous les étoiles

Stade municipal Chemilly Allier

jusqu’a 12 ans

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Petite randonnée sous les étoiles organisée par l’Association Art Culture et Patrimoine de Chemilly. 8 km environ.

Stade municipal Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 24 49 61

English :

Short hike under the stars organized by the Association Art Culture et Patrimoine de Chemilly. 8 km approx.

