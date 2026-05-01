Sébrazac

Rando St Geniez des Ers

Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Chaussez-vous et retrouvez nous à la salle des fêtes de St Geniez des Ers pour un départ en Randonnée!

Départ 14h salle des fêtes de Saint Geniez des Ers (commune de Sébrazac) pour une marche de 10km environ.

Au retour, nous partagerons un moment de convivialité. .

Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 74 63 57 65

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English :

Get your shoes on and meet us at the salle des fêtes in St Geniez des Ers for a hike!

L’événement Rando St Geniez des Ers Sébrazac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)