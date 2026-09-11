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Rando: Sur les traces du farinier Thomas, les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers, Saint-Martin-des-Noyers

dimanche 20 septembre 2026 · les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers · Saint-Martin-des-Noyers

Rando: Sur les traces du farinier Thomas, les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers, Saint-Martin-des-Noyers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers
Adresse
85140 St Martin des Noyers
Ville
85140 Saint-Martin-des-Noyers
Département
Vendée
Tarif
8€ adultes 3€ enfants

Rando: Sur les traces du farinier Thomas Dimanche 20 septembre, 08h00 les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Vendée

8€ adultes 3€ enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Rando: Sur les traces du farinier Thomas.
Rando entre les moulins à eau du Petit Lay avec animations
Inscriptions sur Nafix 85

les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers 85140 Vendée Pays de la Loire 0689618998 Site avec 5 moulins à vent Route
Rando: Sur les traces du farinier Thomas.

©Luc BRUSSEAU

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