Rando: Sur les traces du farinier Thomas, les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers, Saint-Martin-des-Noyers

dimanche 20 septembre 2026 · les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers · Saint-Martin-des-Noyers

Informations pratiques

Rando: Sur les traces du farinier Thomas Dimanche 20 septembre, 08h00 les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Vendée

8€ adultes 3€ enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Rando: Sur les traces du farinier Thomas.

Rando entre les moulins à eau du Petit Lay avec animations

Inscriptions sur Nafix 85

les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers 85140 Vendée Pays de la Loire 0689618998 Site avec 5 moulins à vent Route

Rando: Sur les traces du farinier Thomas.

©Luc BRUSSEAU