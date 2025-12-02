Rando-surprises Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rando-surprises

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

N’hésitez pas à apporter votre lampe torche ou frontale pour une balade insolite aux alentours de Rémalard, ponctuée de lectures et autres surprises…

Au retour vers 20h30, les personnes qui le souhaitent pourront prolonger la soirée à la médiathèque avec un repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré et/ou une boisson à partager).

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

