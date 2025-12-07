Rando Téléthon 2025 Poilly-lez-Gien

Rando Téléthon 2025 Poilly-lez-Gien dimanche 7 décembre 2025.

Salle du Lavoir Poilly-lez-Gien Loiret

Rando Téléthon 2025 de Poilly-lez-Gien
Dimanche 7 décembre 2025, à partir de 8h, randonnée de 7, 9 et 13 kms.
Salle du Lavoir à coté de la salle La Guinchère .   .

Salle du Lavoir Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 11 95 

Poilly-lez-Gien 2025 Telethon Ride

