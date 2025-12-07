Rando Téléthon 2025 Poilly-lez-Gien
Rando Téléthon 2025 Poilly-lez-Gien dimanche 7 décembre 2025.
Rando Téléthon 2025
Salle du Lavoir Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Rando Téléthon 2025 de Poilly-lez-Gien
Dimanche 7 décembre 2025, à partir de 8h, randonnée de 7, 9 et 13 kms.
Salle du Lavoir à coté de la salle La Guinchère . .
Salle du Lavoir Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 11 95
English :
Poilly-lez-Gien 2025 Telethon Ride
L’événement Rando Téléthon 2025 Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2025-11-29 par OT GIEN