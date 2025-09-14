Rando Téléthon Tourch

Rando Téléthon Tourch dimanche 14 septembre 2025.

Rando Téléthon

Inscritpions à la salle polyvalente Tourch Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

4 circuits 5, 9,12 et 17 km de marche ou trail. ( 80% de sentiers)

Inscription sur place de 7h30 à 12h.

Petite restauration et buvette sur place.

Bénéfices reversés à AFM Téléthon. .

Inscritpions à la salle polyvalente Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 37 19 79 00

L’événement Rando Téléthon Tourch a été mis à jour le 2025-09-04 par OTC CCA