Rando Téléthon Tourch dimanche 14 septembre 2025.
Tourch Finistère
4 circuits 5, 9,12 et 17 km de marche ou trail. ( 80% de sentiers)
Inscription sur place de 7h30 à 12h.
Petite restauration et buvette sur place.
Bénéfices reversés à AFM Téléthon. .
Inscritpions à la salle polyvalente Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 37 19 79 00
