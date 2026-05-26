Plouha

Rando Tour 2026

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’Association Patrimoine & Découvertes vous attend pour la 9ème édition du Rando Tour de la baie de Saint-Brieuc.

Par ces circuits journaliers en boucle, cette randonnée pédestre de 6 jours à faire dans son intégralité, sur quelques jours, à la journée ou à la demi-journée vous permettra de découvrir quelques unes des 32 communes de l’agglomération de Saint-Brieuc. 20 km par jour accompagnés des ânes de l’association Les amis aux grandes oreilles et à chaque arrivée une séance de relaxation de 30 mn vous sera proposée pour lâcher prise .

Dans un environnement unique, le parcours sera jalonné de surprises et d’animations variées, au cœur de notre patrimoine, chaque étape sera un moment convivial et festif.

5ème étape sur la commune de Plouha avec au programme les plages de Bonaparte et Bréhec. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 96 88 63

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English :

L’événement Rando Tour 2026 Plouha a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor