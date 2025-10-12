Rando (tous en) rose Fargues-sur-Ourbise

Rando (tous en) rose Fargues-sur-Ourbise dimanche 12 octobre 2025.

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée marche (12km) et VTT (28km)

Crêpes au ravitaillement

Départ devant la salle des fêtes, café d’accueil offert.

Baptême à moto (selon la météo)

Loterie

Dons réservés à Action cancer 47

12h moules/frites potage/plat/dessert/café. Apportez vos couverts. .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

