Rando (tous en) rose Fargues-sur-Ourbise dimanche 12 octobre 2025.
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Randonnée marche (12km) et VTT (28km)
Crêpes au ravitaillement
Départ devant la salle des fêtes, café d’accueil offert.
Baptême à moto (selon la météo)
Loterie
Dons réservés à Action cancer 47
12h moules/frites potage/plat/dessert/café. Apportez vos couverts. .
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
