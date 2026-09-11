Informations pratiques

Fargues-sur-Ourbise

Rando (tous en) Rose

Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Randonnées marche (6 ou 11 kms) & VTT (31 kms)

Départ 9h devant la salle des fêtes

Café d’accueil offert et petit pot de miel

Loterie

Repas à 12h – rougail saucisse : potage, plat, dessert, café. Apportez vos couverts.

Dons reversés à Action Cancer 47 & au Comité de Cancérologie 47.

Randonnées marche (6 ou 11 kms) & VTT (31 kms)

Départ 9h devant la salle des fêtes

Café d’accueil offert et petit pot de miel

Loterie

Repas à 12h – rougail saucisse : potage, plat, dessert, café. Apportez vos couverts.

Dons reversés à Action Cancer 47 & au Comité de Cancérologie 47. .

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

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English : Rando (tous en) Rose

Hiking (6 or 11 km) & Mountain Biking (31 km)

Meets at 9 a.m. in front of the community hall

Complimentary welcome coffee and a small jar of honey

Raffle

Lunch at 12 p.m. – sausage rougail: soup, main course, dessert, and coffee. Please bring your own utensils.

Donations will be given to Action Cancer 47 and the 47 Oncology Committee.

L’événement Rando (tous en) Rose Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne