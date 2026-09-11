Rando (tous en) Rose Fargues-sur-Ourbise
dimanche 4 octobre 2026 · Fargues-sur-Ourbise
Informations pratiques
Fargues-sur-Ourbise
Rando (tous en) Rose
Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Randonnées marche (6 ou 11 kms) & VTT (31 kms)
Départ 9h devant la salle des fêtes
Café d’accueil offert et petit pot de miel
Loterie
Repas à 12h – rougail saucisse : potage, plat, dessert, café. Apportez vos couverts.
Dons reversés à Action Cancer 47 & au Comité de Cancérologie 47.
Randonnées marche (6 ou 11 kms) & VTT (31 kms)
Départ 9h devant la salle des fêtes
Café d’accueil offert et petit pot de miel
Loterie
Repas à 12h – rougail saucisse : potage, plat, dessert, café. Apportez vos couverts.
Dons reversés à Action Cancer 47 & au Comité de Cancérologie 47. .
Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
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English : Rando (tous en) Rose
Hiking (6 or 11 km) & Mountain Biking (31 km)
Meets at 9 a.m. in front of the community hall
Complimentary welcome coffee and a small jar of honey
Raffle
Lunch at 12 p.m. – sausage rougail: soup, main course, dessert, and coffee. Please bring your own utensils.
Donations will be given to Action Cancer 47 and the 47 Oncology Committee.
L’événement Rando (tous en) Rose Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne