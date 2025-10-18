Rando-trail au profit du Burkina Faso Salle des fêtes Désertines
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Désertines Allier
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
3 parcours pour marcheurs et coureurs
7 km 10 km 17 km
Allure libre, pas de chronométrage ni classement
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 20 39 65
English :
3 routes for walkers and runners:
7 km 10 km 17 km
Free pace, no timing or ranking
German :
3 Strecken für Wanderer und Läufer
7 km 10 km 17 km
Freies Tempo, keine Zeitmessung oder Klassifizierung
Italiano :
3 percorsi per camminatori e corridori:
7 km 10 km 17 km
Passo libero, senza cronometraggio o classifica
Espanol :
3 rutas para caminantes y corredores:
7 km 10 km 17 km
Ritmo libre, sin cronometraje ni clasificación
L’événement Rando-trail au profit du Burkina Faso Désertines a été mis à jour le 2025-10-13 par Montluçon Tourisme