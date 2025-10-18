Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando-trail au profit du Burkina Faso Salle des fêtes Désertines

Rando-trail au profit du Burkina Faso Salle des fêtes Désertines samedi 18 octobre 2025.

Rando-trail au profit du Burkina Faso

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

3 parcours pour marcheurs et coureurs
7 km 10 km 17 km
Allure libre, pas de chronométrage ni classement
  .

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 20 39 65 

English :

3 routes for walkers and runners:
7 km 10 km 17 km
Free pace, no timing or ranking

German :

3 Strecken für Wanderer und Läufer
7 km 10 km 17 km
Freies Tempo, keine Zeitmessung oder Klassifizierung

Italiano :

3 percorsi per camminatori e corridori:
7 km 10 km 17 km
Passo libero, senza cronometraggio o classifica

Espanol :

3 rutas para caminantes y corredores:
7 km 10 km 17 km
Ritmo libre, sin cronometraje ni clasificación

L’événement Rando-trail au profit du Burkina Faso Désertines a été mis à jour le 2025-10-13 par Montluçon Tourisme