Rando Trail de la Montagne Couronnée #7 à Laon Laon

Rando Trail de la Montagne Couronnée #7 à Laon

Rue Marcel Levindrey Laon Aisne

Début : 2025-09-14 08:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Découvrir Laon, et ses grimpettes notamment, sous un angle tonique !

Le traditionnel rendez-vous de rentrée organisé par le Footing Sympa le temps d’une journée, appropriez-vous la ville de Laon, en marchant, en courant, à votre rythme, choisissez votre distance ! Et cette année, en guise d’apothéose, de nouveau un passage dans les souterrains de la cité médiévale, alors hâtez-vous de vous y inscrire !

Tout le programme détaillé figure sur le site www.rtmc.info

RV au Palais des Sports, et venez nombreux ! 5 .

Rue Marcel Levindrey Laon 02000 Aisne Hauts-de-France contact@rtmc.info

English :

Discover Laon, and its climbs in particular, from an invigorating angle!

German :

Entdecken Sie Laon und insbesondere seine Klettersteige aus einem belebenden Blickwinkel!

Italiano :

Scoprite Laon, e in particolare le sue salite, da un punto di vista rinvigorente!

Espanol :

Descubra Laon, y en particular sus ascensiones, desde un ángulo estimulante

