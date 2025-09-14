Rando Trail de la Montagne Couronnée #7 à Laon Laon
Rando Trail de la Montagne Couronnée #7 à Laon Laon dimanche 14 septembre 2025.
Rando Trail de la Montagne Couronnée #7 à Laon
Rue Marcel Levindrey Laon Aisne
Tarif : 5
5
Tarif adulte
Date : Début : 2025-09-14 08:30:00
Début : 2025-09-14 08:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Découvrir Laon, et ses grimpettes notamment, sous un angle tonique !
Le traditionnel rendez-vous de rentrée organisé par le Footing Sympa le temps d’une journée, appropriez-vous la ville de Laon, en marchant, en courant, à votre rythme, choisissez votre distance ! Et cette année, en guise d’apothéose, de nouveau un passage dans les souterrains de la cité médiévale, alors hâtez-vous de vous y inscrire !
Tout le programme détaillé figure sur le site www.rtmc.info
RV au Palais des Sports, et venez nombreux ! 5 .
Rue Marcel Levindrey Laon 02000 Aisne Hauts-de-France contact@rtmc.info
English :
Discover Laon, and its climbs in particular, from an invigorating angle!
German :
Entdecken Sie Laon und insbesondere seine Klettersteige aus einem belebenden Blickwinkel!
Italiano :
Scoprite Laon, e in particolare le sue salite, da un punto di vista rinvigorente!
Espanol :
Descubra Laon, y en particular sus ascensiones, desde un ángulo estimulante
