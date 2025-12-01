Rando trail de Noël rue du challonge Saint-Brieuc
Rando trail de Noël rue du challonge Saint-Brieuc samedi 20 décembre 2025.
Rando trail de Noël
rue du challonge Salle omnisports Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Envie d’une petite sortie hivernale à quelques jours des réveillons ?
L’association Les chemins de traverse vous invite à venir fêter le 10ème anniversaire de son rendez vous sportif et solidaire le rando trail de Noel. Cette année, vous participerez à aider l’association La Thomas Team .
Au programme de cet après midi sportif et festif Courses enfants et ados, 2 distances de trail et randonnées (8 et 14 kms). Les dossards pour les trails sont à réserver sur Klikego mais les amateurs de randonnées s’élanceront à 13h30 avec inscription sur place. .
rue du challonge Salle omnisports Saint-Brieuc 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 43 70 81
English :
L’événement Rando trail de Noël Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-12-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme