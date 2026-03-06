Rando Trail de Queue d’âne

Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Trail de 32km avec départ à 7h ou 22km à 7h45, 12km à 8h30

Randonnée pédestre de 12km à 8h45 devant la Mairie de St Martin de Fressengeas

Restauration: repas salle des fêtes sur réservation 06.74.00.07.83

Trail de 32km avec départ à 7h ou 22km à 7h45, 12km à 8h30

Randonnée pédestre de 12km à 8h45 devant la Mairie de St Martin de Fressengeas

Restauration: repas salle des fêtes sur réservation 06.74.00.07.83 .

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 00 07 83 chantal.massy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

32km trail with start at 7am or 22km at 7:45am, 12km at 8:30am

12km walk at 8:45am in front of St Martin de Fressengeas town hall

Catering: meal in the village hall on reservation: 06.74.00.07.83

L’événement Rando Trail de Queue d’âne Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère