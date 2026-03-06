Rando Trail de Queue d’âne Saint-Martin-de-Fressengeas
Rando Trail de Queue d’âne Saint-Martin-de-Fressengeas dimanche 16 août 2026.
Rando Trail de Queue d’âne
Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
2026-08-16
Trail de 32km avec départ à 7h ou 22km à 7h45, 12km à 8h30
Randonnée pédestre de 12km à 8h45 devant la Mairie de St Martin de Fressengeas
Restauration: repas salle des fêtes sur réservation 06.74.00.07.83
Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 00 07 83 chantal.massy@wanadoo.fr
English :
32km trail with start at 7am or 22km at 7:45am, 12km at 8:30am
12km walk at 8:45am in front of St Martin de Fressengeas town hall
Catering: meal in the village hall on reservation: 06.74.00.07.83
L’événement Rando Trail de Queue d’âne Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère