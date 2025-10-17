Rando trappeur

Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Tous les samedis. Un après-midi au plus près de la nature en mode trappeur recherche des traces et indices d’animaux, écoute des cris et sons de la forêt, yeux et oreilles aux aguets pour trois heures de balade facile pour futurs grands trappeurs !

-Pour tout public, à partir de 8 ans.

-Sortie réalisable avec ou sans neige.

-Réservation obligatoire.

-Equipement à prévoir: Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas: Barre de céréales, chocolat, fruits secs, …

-Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .

Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

English :

Every Saturday. An afternoon close to nature in trapper mode: search for animal tracks and clues, listen to the cries and sounds of the forest, eyes and ears on the lookout for three hours of easy walking for future great trappers!

German :

Jeden Samstag. Ein Nachmittag in der Natur im Trapper-Modus: Suche nach Tierspuren und -hinweisen, lausche den Schreien und Geräuschen des Waldes, Augen und Ohren auf der Lauer für drei Stunden leichte Wanderung für zukünftige große Trapper!

Italiano :

Ogni sabato. Un pomeriggio a contatto con la natura in modalità trapper: ricerca di tracce e indizi di animali, ascolto delle grida e dei suoni del bosco, occhi e orecchie puntati per tre ore di facile cammino per futuri grandi trapper!

Espanol :

Todos los sábados. Una tarde cerca de la naturaleza en modo trampero: buscar huellas y pistas de animales, escuchar los gritos y sonidos del bosque, ojos y oídos atentos durante tres horas de marcha fácil para futuros ¡grandes tramperos!

