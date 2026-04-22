Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun
Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun dimanche 3 mai 2026.
Cléden-Cap-Sizun
Rando Tricot
Pors Theolen Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Rando Tricot depuis la buvette de Pors Theolen
Pour ces premières Rando-Tricot, je vous donne rendez-vous devant la buvette de Pors Theolen. Nous partirons pour une randonnée guidée le long des falaises en direction de la Pointe de Brezellec à la recherche d’un endroit agréable et vivifiant où nous pourrons nous installer pour travailler ensemble. Nous terminerons notre escapade à la buvette pour une petite collation bien méritée.
Pendant ce moment d’échange, je pourrai également vous partager mon expérience du tricot circulaire, si vous le souhaitez.
– parcours de 4km, difficulté moyenne
– apportez vos ouvrages (tricot, point de croix, broderie…)
– (consommations à la buvette non comprises)
– chaussures de randonnée et vêtements adaptés aux conditions climatiques changeantes de notre belle Bretagne
– de quoi vous permettre de vous asseoir au sec
– inscription obligatoire .
Pors Theolen Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Cléden-Cap-Sizun (Finistère)
- Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun 27 avril 2026
- Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun 29 avril 2026
- Le circuit de Cléden-Cap-Sizun PR® 12 Cléden-Cap-Sizun Finistère 1 mai 2026
- Le tour de la Pointe du Van PR® 13 Cléden-Cap-Sizun Finistère 1 mai 2026
- Pointe du Van VTT 12 Cléden-Cap-Sizun Finistère 1 mai 2026