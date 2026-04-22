Cléden-Cap-Sizun

Rando Tricot

Pors Theolen Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Rando Tricot depuis la buvette de Pors Theolen

Pour ces premières Rando-Tricot, je vous donne rendez-vous devant la buvette de Pors Theolen. Nous partirons pour une randonnée guidée le long des falaises en direction de la Pointe de Brezellec à la recherche d’un endroit agréable et vivifiant où nous pourrons nous installer pour travailler ensemble. Nous terminerons notre escapade à la buvette pour une petite collation bien méritée.

Pendant ce moment d’échange, je pourrai également vous partager mon expérience du tricot circulaire, si vous le souhaitez.

– parcours de 4km, difficulté moyenne

– apportez vos ouvrages (tricot, point de croix, broderie…)

– (consommations à la buvette non comprises)

– chaussures de randonnée et vêtements adaptés aux conditions climatiques changeantes de notre belle Bretagne

– de quoi vous permettre de vous asseoir au sec

– inscription obligatoire .

Pors Theolen Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72

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English :

L’événement Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz