Rando Tripoux Nant

Rando Tripoux Nant dimanche 3 août 2025.

Rando Tripoux

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Balade commentée sur les communaux de St-Michel puis petit-déjeuner Aveyronnais aux tripoux ou petit-déjeuner traditionnel.

Départ à 7h, du château de Castelnau pour la balade commentée qui vous conduira sur les hauteurs de St-Michel, beaux points de vue sur Nant, Algues et son château et les Cévennes.

Retour vers 9h à la ferme de Castelnau pour un petit-déjeuner Aveyronnais aux tripoux ou petit-déjeuner classique.

Pré-inscription au 06.83.47.63.14 / 06.44.75.83.38 / 06.82.47.57.06 6 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14

English :

Guided tour of the St-Michel commons, followed by an Aveyronnais tripoux or traditional breakfast.

German :

Kommentierte Wanderung durch die Communaux de St-Michel und anschließend Aveyronesisches Frühstück mit Tripoux oder traditionelles Frühstück.

Italiano :

Visita guidata degli spazi comuni di St-Michel, seguita da una colazione tripoux aveyronnais o da una colazione tradizionale.

Espanol :

Visita guiada de las zonas comunes de St-Michel, seguida de un desayuno Aveyronnais tripoux o tradicional.

L’événement Rando Tripoux Nant a été mis à jour le 2025-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)