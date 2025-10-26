Rando urbaine : Explorez les trésors cachés du 3ᵉ arrondissement de Paris ! Marie du 3e arrondissement paris

Rando urbaine : Explorez les trésors cachés du 3ᵉ arrondissement de Paris ! Marie du 3e arrondissement paris dimanche 26 octobre 2025.

LA RANDO

Partez à la découverte du 3ᵉ arrondissement de Paris lors d’une balade urbaine passionnante avec la Wise Community !

Nous arpenterons la partie nord du Marais pour admirer de somptueux hôtels particuliers datant du 16ᵉ siècle, découvrir la plus ancienne maison de Paris (construite autour de 1400), et bien d’autres pépites historiques. Un parcours riche en anecdotes et en architecture, au cœur d’un quartier chargé d’histoire !

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Mairie du 3eme arr.

DATE : 26/10/2025 (14h-18h)

TARIF : 5 euros (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni échangeables ni remboursables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Public adultes.

Marie du 3e arrondissement 2 Rue Eugène Spuller 75003 paris