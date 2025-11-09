Rando Vanille Rosporden
Rando Vanille Rosporden dimanche 9 novembre 2025.
Rando Vanille
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 11:00:00
Date(s) :
2025-11-09
CESA-H Cornouaille enfance solidarité Afrique Handicap Local
Gravell- VTT marche-Trail
3 circuits de marche et de trail: 5,12 et 18 kilomètres ( accessible mobilité réduite avec matériel adapté )
2 circuits Gravel et VTT
42 et 63 kms
inscriptions de 8h00 à 11h00 sur le parvis de la mairie de Rosporden
( 6€ pour les +10 ans ) .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rando Vanille Rosporden a été mis à jour le 2025-10-21 par OTC CCA