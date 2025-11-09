Rando Vanille Rosporden

Rando Vanille Rosporden dimanche 9 novembre 2025.

Rando Vanille

Rosporden Finistère

CESA-H Cornouaille enfance solidarité Afrique Handicap Local

Gravell- VTT marche-Trail

3 circuits de marche et de trail: 5,12 et 18 kilomètres ( accessible mobilité réduite avec matériel adapté )

2 circuits Gravel et VTT

42 et 63 kms

inscriptions de 8h00 à 11h00 sur le parvis de la mairie de Rosporden

( 6€ pour les +10 ans ) .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

L’événement Rando Vanille Rosporden a été mis à jour le 2025-10-21 par OTC CCA