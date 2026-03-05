Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun
Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun lundi 6 avril 2026.
Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-07 2026-04-10
Découverte à vélo électrique d’un territoire maritime sauvage pour comprendre et ressentir comment les paysages ont façonné l’histoire et la vie des habitants du Cap Sizun. Plusieurs haltes rythment le parcours moulins à vent, chapelle tournée vers la mer et l’Île de Sein, fermes et maisons de pêcheurs, maison de gardien de phare, port-abri et plage. Le circuit s’achève à la Pointe du Raz, avec un temps dédié à son histoire et à une connexion sensible à la puissance énergétique de la mer d’Iroise.
Rendez-Vous le lundi et vendredi à 13h30 et le mardi à 11h sur le parking de la Pointe du Van, au niveau des racks à vélo. Parcours de 9km temps de visite 3h00 Retour en autonomie. Prévoir un pique pour la sortie du mardi.
Réservation obligatoire.
Groupe 8 personnes maximum.
Le tarif ne comprend pas la location du vélo électrique et le casque (obligatoire). Liste des loueurs de vélos électrique disponible à l’Office de Tourisme. En cas d’utilisation d’un vélo personnel, veillez à vous assurer qu’il soit prêt à rouler pneus gonflés, freins et feux de route fonctionnel.
Réservation possible à l’Office de Tourisme à Audierne ainsi que par téléphone. .
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz
L’événement Rando-Vélo Balade en vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz