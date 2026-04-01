Rando vélo BRM 300 km impasse du Château d’eau Feurs
Rando vélo BRM 300 km impasse du Château d’eau Feurs samedi 18 avril 2026.
Feurs
Rando vélo BRM 300 km
impasse du Château d’eau Siège du club, impasse du château d’eau Feurs Loire
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 06:00:00
fin : 2026-04-19 07:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Brevet de 300 km en autonomie complète avec des lieux de pointage pour valider la randonnée
.
impasse du Château d’eau Siège du club, impasse du château d’eau Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 85 87 02 gillou.duffay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
300 km self-guided tour with check-in points to validate the tour
L’événement Rando vélo BRM 300 km Feurs a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Forez Est