Rando vélo BRM 300 km impasse du Château d’eau Feurs

Feurs

Rando vélo BRM 300 km

impasse du Château d’eau Siège du club, impasse du château d’eau Feurs Loire

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 06:00:00

fin : 2026-04-19 07:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Brevet de 300 km en autonomie complète avec des lieux de pointage pour valider la randonnée

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impasse du Château d’eau Siège du club, impasse du château d’eau Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 85 87 02 gillou.duffay@gmail.com

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English :

300 km self-guided tour with check-in points to validate the tour

L’événement Rando vélo BRM 300 km Feurs a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Forez Est