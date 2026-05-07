RANDO-VÉLO CANAL ST MARTORY Allées Jean Jaurès Toulouse

Toulouse

RANDO-VÉLO CANAL ST MARTORY

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Chaque 1er dimanche du mois, Toulouse Métropole organise et anime des rando-vélos sur l’ensemble du territoire dans une ambiance sportive, conviviale et solidaire.

Partez à la découverte de la Métropole à vélo ! Voici le parcours de ce dimanche Profitez d’un parcours au fil de l’eau, le long du canal St Martory. Une balade idéale pour allier tranquillité et découverte des bords du canal.

BON À SAVOIR POUR PARTICIPER

-Plus de 30 km

– Randonnée vélo gratuite, inscription obligatoire sur metropole.toulouse.fr

– Enfants de 12 à 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

– Casque obligatoire pour les mineurs

– Des accompagnateurs de Toulouse Métropole vous guident sur le parcours, pour vous rappeler les consignes de sécurité et dispenser des conseils techniques d’entretiens et de réglages des vélos.

– Possibilité de location d’un VélÔToulouse à proximité.

– Casques, tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protections et kit de réparation crevaison fortement conseillés.

– Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d’un faible nombre de participants.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Métropole. .

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie randovelo@toulouse-metropole.fr

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English :

Every 1st Sunday of the month, Toulouse Métropole organizes and leads bike rides throughout the region in a sporting, friendly and supportive atmosphere.

L’événement RANDO-VÉLO CANAL ST MARTORY Toulouse a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE