Rando vélo, cyclo tour et animations Base de loisirs la ramée Tournefeuille

Rando vélo, cyclo tour et animations Dimanche 5 octobre, 13h30 Base de loisirs la ramée Haute-Garonne

Entrée libre

Début : 2025-10-05T13:30 – 2025-10-05T17:00

Fin : 2025-10-05T13:30 – 2025-10-05T17:00

L’Association des Élèves de l’École Nationale de la Météorologie et l’Association Cycling For Climate organisent une randonnée vélo populaire, conviviale et familiale, pour sensibiliser aux enjeux du changement climatique et des mobilités. Plus de 200 cyclistes attendus, départ de la course à 8h !

À cette occasion, La librairie Le Chameau sauvage sera présent dès 13h au village-étape et proposera à la vente une sélection de livres sur ces thématiques. Au programme : animations, ateliers et conférences, en présence notamment de l’autrice Iris DION, qui dédicacera ensuite la bande dessinée Horizons climatiques (éditions Glénat) élaborée avec neuf scientifiques du GIEC : une lecture passionnante et nécessaire. Venez la rencontrer !

Base de loisirs la ramée 31000 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Une rando vélo, et des animations et conférences pour sensibiliser au changement climatique randovélo bande dessinée