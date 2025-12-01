RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals

RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME

RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals mardi 30 décembre 2025.

RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME

AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00

Date(s) :
2025-12-30

Organisé par Aubrac Electro Vélo
A partir de 14h. Gouter offert
Réservation obligatoire 06 08 87 81 44   .

AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 08 87 81 44 

English :

L’événement RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien