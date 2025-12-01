RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals
RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals mardi 30 décembre 2025.
RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME
AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals Lozère
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
Date(s) :
2025-12-30
Organisé par Aubrac Electro Vélo
A partir de 14h. Gouter offert
Réservation obligatoire 06 08 87 81 44 .
AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 08 87 81 44
English :
L’événement RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien