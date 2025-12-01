RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME

AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Organisé par Aubrac Electro Vélo

A partir de 14h. Gouter offert

Réservation obligatoire 06 08 87 81 44 .

AUBRAC ELECTRO VELO Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 08 87 81 44

English :

L’événement RANDO VELO ELECTRIQUE & VISITE DE FERME Nasbinals a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien