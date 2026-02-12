Rando vélo Féminines Maison du vélo Pélissanne
Rando vélo Féminines Maison du vélo Pélissanne dimanche 8 mars 2026.
Rando vélo Féminines
Dimanche 8 mars 2026 de 8h45 à 12h.
RDV à 8h45. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône
A l’occasion de la Journée des droits des femmes, le Cyclo-Club de Pélissanne propose à toutes celles qui le souhaitent une rando vélo Féminines sur les petites routes autour de Pélissanne avec VTT, vélo route ou VTC.
Partageons la matinée à vélo ! .
Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr
English :
To mark Women’s Rights Day, the Cyclo-Club de Pélissanne is organizing a Féminines bike ride on the back roads around Pélissanne, with mountain bikes, road bikes or VTCs.
