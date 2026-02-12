Rando vélo Féminines Maison du vélo Pélissanne

Rando vélo Féminines

Dimanche 8 mars 2026 de 8h45 à 12h.

RDV à 8h45. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-08 08:45:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-03-08

A l’occasion de la Journée des droits des femmes, le Cyclo-Club de Pélissanne propose à toutes celles qui le souhaitent une rando vélo Féminines sur les petites routes autour de Pélissanne avec VTT, vélo route ou VTC.

Partageons la matinée à vélo ! .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

To mark Women’s Rights Day, the Cyclo-Club de Pélissanne is organizing a Féminines bike ride on the back roads around Pélissanne, with mountain bikes, road bikes or VTCs.

