Rando vélo jardins Vivat Armentières

Rando vélo jardins Vivat Armentières samedi 20 septembre 2025.

Rando vélo jardins Samedi 20 septembre, 09h30 Vivat Nord

Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Une balade à vélo familiale et festive pour (re)découvrir le patrimoine naturel d’Armentières ! Haltes artistiques et bucoliques dans les jardins partagés et des espaces verts : mini-concerts, lecture musicale… Avec la complicité de la médiathèque l’Albatros, l’École de musique, l’Espace Ressource Jeunesse et l’association des AJOncs.

Départ du Vivat à 10h

ou

Rendez-vous à partir de 9h30 si vous souhaitez faire un petit check-up de votre vélo ou le décorer.

Vivat 26 Pl. Saint-Vaast, 59280 Armentières, France Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025