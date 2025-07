RANDO-VÉLO LES CHÂTEAUX DU PAYS LASSÉEN Parking de la Roseraie Lassay-les-Châteaux

Parking de la Roseraie Allée du Haut Perrin Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Partez à l’aventure avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne ! A bord d’un vélo électrique mis à disposition et muni de votre pique-nique, découvrez le pays lasséen, terre de châteaux !

Situé à l’extrémité nord du département de la Mayenne, l’ancien canton de Lassay est une zone frontalière, au contact de la Normandie et proche de la Bretagne. La densité de châteaux, manoirs et maisons-fortes sur ce territoire témoignent de cette particularité. Du Moyen-Âge à aujourd’hui, ces demeures dessinent encore le paysage. Cette balade à vélo est l’occasion de partir explorer certains d’entre eux, ouverts exceptionnellement.

Parcours 30 Km Durée 5h

Cette rando-vélo est accessible aux personnes en situation de handicap grâce aux vélos adaptés mis à disposition par le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et A.F.A.C. Cycles Location. Le jour de la randonnée, une caution sera demandée lors de l’emprunt des vélos.

Rdv sur le parking de la Roseraie, allée du Haut Perrin à Lassay-les-Châteaux .

Parking de la Roseraie Allée du Haut Perrin Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

Go on an adventure with the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne! Bring your picnic and an electric bike and discover the Lasséen region, a land of castles!

German :

Begeben Sie sich mit dem Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne auf ein Abenteuer! Entdecken Sie mit einem zur Verfügung gestellten Elektrofahrrad und Ihrem Picknick das Pays Lasséen, das Land der Schlösser!

Italiano :

Partite all’avventura con il Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne! Con un picnic e una bicicletta elettrica gratuita, scoprite la regione di Lassen, terra di castelli!

Espanol :

¡Láncese a la aventura con el Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne! Con un picnic y una bicicleta eléctrica de regalo, descubra la región de Lassen, ¡tierra de castillos!

