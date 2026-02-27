Rando verte à Doudeville

Doudeville Seine-Maritime

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

2026-04-05 2026-05-03 2026-09-06 2026-10-04

Randonnez et participez à un ramassage des déchets abandonnés en pleine nature, avec l’association Les mains vertes

Départ en mairie de Doudeville .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 39 52 66

