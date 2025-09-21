Rando-visite de la grotte de la Baume Bonne Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson

Rando-visite de la grotte de la Baume Bonne Dimanche 21 septembre, 09h00 Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Chaussures de randonnée fermées et eau obligatoires. Chapeau recommandé. À partir de 7 ans.

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Rando-visite de la grotte de la Baume Bonne, site emblématique du Verdon, qui témoigne de 400 000 d’occupations humaines. Après une randonnée sportive dans un cadre naturel exceptionnel, découvrez un site archéologique fascinant qui vous propose une expérience unique et immersive dans le quotidien des populations préhistoriques.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Les collections comptent plusieurs centaines de milliers d’objets archéologiques représentatifs d’une très vaste période chronologique allant du Paléolithique inférieur jusqu’à l’Antiquité tardive, et permettent de retracer les grandes étapes de la vie de l’Homme en Provence depuis plus de 400.000 ans et la situe dans le contexte mondial de l’évolution de l’humanité. Les deux collections phares du musée sont, d’une part celle de la Baume Bonne pour la période du paléolithique et d’autre part celle de la Baume de Fontbrégoua pour le néolithique. Pour ce qui concerne la période de l’âge des métaux, les parures en bronze du “trésor de Moriez” enrichissent de façon spectaculaire l’exposition permanente. D’autres collections datant de la protohistoire conservées dans les réserves sont d’un grand intérêt scientifique, comme notamment celle de l’oppidum de Buffe-Arnaud, commune de Saint-Martin de Brômes.

@Musée de Préhistoire des gorges du Verdon