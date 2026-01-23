Rando-visite-repas sur les traces de la Grande Guerre

Main de Massiges Massiges Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Après une randonnée de 6 km sur la Main où l’histoire et la nature se rejoignent, un plateau déjeuner froid est prévu avant le départ pour une visite guidée du site. Venez-vous immerger dans le quotidien des soldats en cheminant dans les 600m de tranchées restaurées où les barbelés, chevaux de frises, divers vestiges retrouvés témoignent de ce passé. .

Main de Massiges Massiges 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando-visite-repas sur les traces de la Grande Guerre

L’événement Rando-visite-repas sur les traces de la Grande Guerre Massiges a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne