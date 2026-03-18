Rando VTT à Molières

Molières Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez passer une super matinée sportive autour de Molières tout en soutenant l’école associative du village.

3ème édition, nouvelles boucles !

Rando VTT 15/20/ 30/ 50 km

Option boucle famille à pied (prix libre)

Déroulé

7h30 café/thé d’accueil

entre 8h et 9h départ libre

12h soupe d’arrivée

Jeu de piste au village, pour les accompagnants, prix libre

Restauration disponible sur place (pas de CB)

Inscription conseillée par sms ou email auprès de Morgane .

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 10 04 07 morganesoret@gmail.com

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English : Rando VTT à Molières

L’événement Rando VTT à Molières Molières a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides