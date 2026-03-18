Rando VTT à Molières Molières
Rando VTT à Molières Molières dimanche 22 mars 2026.
Rando VTT à Molières
Molières Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez passer une super matinée sportive autour de Molières tout en soutenant l’école associative du village.
3ème édition, nouvelles boucles !
Rando VTT 15/20/ 30/ 50 km
Option boucle famille à pied (prix libre)
Déroulé
7h30 café/thé d’accueil
entre 8h et 9h départ libre
12h soupe d’arrivée
Jeu de piste au village, pour les accompagnants, prix libre
Restauration disponible sur place (pas de CB)
Inscription conseillée par sms ou email auprès de Morgane .
Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 10 04 07 morganesoret@gmail.com
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English : Rando VTT à Molières
L’événement Rando VTT à Molières Molières a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides