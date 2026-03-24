Rando VTT APE Jean Auzel

Mouret Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rando VTT et pédestre de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Jean Auzel le dimanche 12 avril en journée. Départ le Grand-Mas.

4 parcours adultes 15 km (6€) 28 km (8€) 38 km (10€) 45 km (12€)

1 parcours enfant 7.5 km (2€) et 1 parcours pédestre 15 km (6€)

Départ salle des fêtes du Grand-Mas, inscriptions sur place dès 7h30.

Ravitaillements sur chacun des parcours ! Buvette sur place ! .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 7 64 55 87 36 ape.jeanauzel@outlook.fr

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English :

Mountain bike and pedestrian excursion by the Association de Parents d’Elèves de l’école Jean Auzel on Sunday, April 12. Start: le Grand-Mas.

L’événement Rando VTT APE Jean Auzel Mouret a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)