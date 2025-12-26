Rando VTT, Berné

Rando VTT

Salle des fêtes Berné Morbihan

Quatre circuits de 26, 31, 35 et 42 km. Ravitaillements, lavage VTT et douches assurées, vin chaud… Départs entre 7h45 et 9h30. .

Salle des fêtes Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 50 91 00 18

