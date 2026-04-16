Rando VTT des grands vents 2ème édition Autechaux
Rando VTT des grands vents 2ème édition Autechaux dimanche 10 mai 2026.
Autechaux
Rando VTT des grands vents 2ème édition
Autechaux Autechaux Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:30:00
fin : 2026-05-10 15:00:00
Date(s) :
2026-05-10
L’Association des Parents d’Elèves organise une randonnée VTT pour tous.
Plusieurs parcours seront proposés
la familiale 15 kms, 150 m de dénivelé
la sportive 27 kms, 300 m de dénivelé
l’experte 42 kms, 650 m de dénivelé
la pédestre 14 kms, 150 m de dénivelé
Inscriptions en ligne
Port du caque obligatoire. Ravitaillement sur chaque parcours. Buvette et restauration sur place. .
Autechaux Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rando VTT des grands vents 2ème édition
L’événement Rando VTT des grands vents 2ème édition Autechaux a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS