Autechaux

Rando VTT des grands vents 2ème édition

Autechaux Autechaux Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’Association des Parents d’Elèves organise une randonnée VTT pour tous.

Plusieurs parcours seront proposés

la familiale 15 kms, 150 m de dénivelé

la sportive 27 kms, 300 m de dénivelé

l’experte 42 kms, 650 m de dénivelé

la pédestre 14 kms, 150 m de dénivelé

Inscriptions en ligne

Port du caque obligatoire. Ravitaillement sur chaque parcours. Buvette et restauration sur place. .

Autechaux Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rando VTT des grands vents 2ème édition

L’événement Rando VTT des grands vents 2ème édition Autechaux a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS