Rando VTT et Gravel d’Exception dans le Vercors Promenade des Stades Chabeuil

Promenade des Stades Départ stade des Flandennes Chabeuil Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

licenciés FFCT.

Début : 2025-09-28 07:30:00

RVV Raye VTT Vercors Une Rando VTT et Gravel d’Exception dans le Vercors. Une nouvelle identité pour plus de visibilité !

Promenade des Stades Départ stade des Flandennes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 84 15 37 cyclo.chabeuillois@gmail.com

English :

RVV ? Raye VTT Vercors Exceptional MTB and Gravel touring in the Vercors. A new identity for greater visibility!

German :

RVV ? Raye VTT Vercors Ein außergewöhnliches Mountainbike- und Gravel-Rennen in den Vercors. Eine neue Identität für mehr Sichtbarkeit!

Italiano :

RVV ? Raye VTT Vercors Un eccezionale tour in mountain bike e su sterrato nel Vercors. Una nuova identità per una maggiore visibilità!

Espanol :

RVV ? Raye VTT Vercors Un recorrido excepcional en bicicleta de montaña y gravilla por el Vercors. ¡Una nueva identidad para una mayor visibilidad!

L’événement Rando VTT et Gravel d’Exception dans le Vercors Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-12 par Valence Romans Tourisme