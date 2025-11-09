Rando VTT et marche Bessé-sur-Braye
Rando VTT et marche Bessé-sur-Braye dimanche 9 novembre 2025.
Rando VTT et marche
Gymnase Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 07:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Par Anille Braye cyclo. VTT 25 35 45 Kms Marche 10 14 20 Cyclos 5€ 7€ Marche 3,5€ 4€
VTT 25 35 45 Kms
Marche 10 14 20
Cyclos 5€ 7€
Marche 3,5€ 4€ .
Gymnase Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 13 09 01
English :
Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 Kms Walk 10 14 20 Cyclos 5? 7? Walking 3,5? 4?
German :
Von Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 km Wandern 10 14 20 Radfahren 5? 7? Wanderung 3,5? 4?
Italiano :
Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 km Camminata 10 14 20 Ciclismo 5? 7? A piedi 3,5? 4?
Espanol :
Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 Kms Caminar 10 14 20 Cyclos 5? 7? Paseo 3.5? 4?
