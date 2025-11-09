Rando VTT et marche

Gymnase Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 07:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Par Anille Braye cyclo. VTT 25 35 45 Kms Marche 10 14 20 Cyclos 5€ 7€ Marche 3,5€ 4€

VTT 25 35 45 Kms

Marche 10 14 20

Cyclos 5€ 7€

Marche 3,5€ 4€ .

Gymnase Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 13 09 01

English :

Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 Kms Walk 10 14 20 Cyclos 5? 7? Walking 3,5? 4?

German :

Von Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 km Wandern 10 14 20 Radfahren 5? 7? Wanderung 3,5? 4?

Italiano :

Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 km Camminata 10 14 20 Ciclismo 5? 7? A piedi 3,5? 4?

Espanol :

Par Anille Braye cyclo. MTB 25 35 45 Kms Caminar 10 14 20 Cyclos 5? 7? Paseo 3.5? 4?

L’événement Rando VTT et marche Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2025-05-16 par Bureau d’information touristique de Vibraye