Rando VTT et marche des Carrières Thénac
Rando VTT et marche des Carrières Thénac dimanche 5 avril 2026.
Rando VTT et marche des Carrières
Parc du Château Maguier Thénac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Organisée par l’association Sportive Thénacaise Club.
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Parc du Château Maguier Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 01 93
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English :
Organized by the Sportive Thénacaise Club.
L’événement Rando VTT et marche des Carrières Thénac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge