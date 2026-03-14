Rando VTT et marche des Carrières

Parc du Château Maguier Thénac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Organisée par l’association Sportive Thénacaise Club.

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Parc du Château Maguier Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 01 93

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English :

Organized by the Sportive Thénacaise Club.

L’événement Rando VTT et marche des Carrières Thénac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge