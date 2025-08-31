Rando VTT et Pédestre Comps-la-Grand-Ville

Comps-la-Grand-Ville Aveyron

Dimanche 2025-08-31

2025-08-31

2025-08-31

Salle des fêtes. 3 parcours VTT inédits entre Viaur et Pareloup 46 km 980 D+, départ à 8h30 25 km 440 D+, départ à 9h 15 km 250 D +, départ à 9h30. Rando pédestre 12km 290D+, départ 9h15. Ravitaillement et convivialité. Infos 06 87 55 76 30.

Salle des fêtes Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie +33 6 87 55 76 30

English :

Salle des fêtes. 3 new mountain bike trails between Viaur and Pareloup: 46 km 980 D+, start at 8:30 am 25 km 440 D+, start at 9 am 15 km 250 D +, start at 9:30 am. Hiking 12km 290D+, departure 9:15 am. Refreshments and conviviality. Info 06 87 55 76 30.

German :

Saal der Festlichkeiten. 3 neue Mountainbike-Strecken zwischen Viaur und Pareloup: 46 km 980 D+, Start um 8.30 Uhr 25 km 440 D+, Start um 9 Uhr 15 km 250 D +, Start um 9.30 Uhr. Rando pédestre 12km 290D+, Start um 9.15 Uhr. Verpflegung und geselliges Beisammensein. Infos 06 87 55 76 30.

Italiano :

Salle des fêtes. 3 nuovi percorsi per mountain bike tra Viaur e Pareloup: 46 km 980 D+, partenza alle 8.30 25 km 440 D+, partenza alle 9 15 km 250 D+, partenza alle 9.30. 12 km 290 D+, partenza alle 9.15. Ristoro e convivialità. Informazioni 06 87 55 76 30.

Espanol :

Salle des fêtes. 3 nuevos recorridos en bicicleta de montaña entre Viaur y Pareloup: 46 km 980 D+, salida a las 8h30 25 km 440 D+, salida a las 9h00 15 km 250 D+, salida a las 9h30. Caminata de 12 km 290 D+, salida a las 9h15. Refrescos y convivencia. Información 06 87 55 76 30.

L’événement Rando VTT et Pédestre Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2025-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)