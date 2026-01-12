Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures Espace Nature La Brûlade La Londe-les-Maures

Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures

Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures Var

Tarif : – – EUR

Rando VTT 8km ou 15km 6€

Autres parcours rando VTT

Licenciés FFCT et FFC 10€

Non licenciés FFCT et FFC 13€

Rando pédestre 9km ou 12km 6€

Inscription sur place le 12/04/26 Supplément de 3€

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un rendez-vous sportif familial à ne pas manquer le 12 avril 2026 à La Londe les Maures !

Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 75 91 25 ucplondaise83@gmail.com

English : Mountain biking and walking La Maurin des Maures

A family sporting event not to be missed on 12 April 2026 in La Londe les Maures!

