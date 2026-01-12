Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures Espace Nature La Brûlade La Londe-les-Maures
Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures Espace Nature La Brûlade La Londe-les-Maures dimanche 12 avril 2026.
Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures
Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures Var
Tarif : – – EUR
Rando VTT 8km ou 15km 6€
Autres parcours rando VTT
Licenciés FFCT et FFC 10€
Non licenciés FFCT et FFC 13€
Rando pédestre 9km ou 12km 6€
Inscription sur place le 12/04/26 Supplément de 3€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Un rendez-vous sportif familial à ne pas manquer le 12 avril 2026 à La Londe les Maures !
.
Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 75 91 25 ucplondaise83@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mountain biking and walking La Maurin des Maures
A family sporting event not to be missed on 12 April 2026 in La Londe les Maures!
L’événement Rando VTT et Pédestre La Maurin des Maures La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var