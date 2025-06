Rando VTT et Pédestre Parc le Bournat Le Bugue 29 juin 2025 08:00

Dordogne

Rando VTT et Pédestre Parc le Bournat Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Début : 2025-06-29 08:00:00

8H. Rando VTT et pédestre 2 parcours rando (9 et 14 km), 2 parcours VTT (25 et 41km). Buvette, et restauration sur place possible. Sur inscription. 6€-8€

Rando VTT et Pédestre « Ensemble pour vaincre les maladies rares » au profit de l’association Inserm (Université de Bordeaux).

Rendez-vous au Parc du Bournat au Bugue. Inscriptions à partir de 8h.

2 parcours Rando 9 et 14 km départ à 9h. 6€

2 parcours VTT 25 et 41 km départ à 8h45. 8€

Café et ravitaillements. Restauration possible sur place à la guinguette.

Renseignements au 06 37 98 90 00 .

Parc le Bournat Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 98 90 00

English : Rando VTT et Pédestre

8H. Hiking and mountain biking: 2 hiking trails (9 and 14 km), 2 mountain biking trails (25 and 41km). Refreshment bar and on-site catering available. Registration required. 6?-8?

German : Rando VTT et Pédestre

8H. Mountainbike- und Wandertouren: 2 Wanderstrecken (9 und 14 km), 2 Mountainbike-Strecken (25 und 41 km). Getränke und Verpflegung vor Ort möglich. Nur mit Anmeldung. 6?-8?

Italiano :

8H. Mountain bike e passeggiate: 2 percorsi a piedi (9 e 14 km), 2 percorsi per mountain bike (25 e 41 km). Possibilità di ristoro e catering in loco. Registrazione obbligatoria. 6?-8?

Espanol : Rando VTT et Pédestre

8H. Bicicleta de montaña y senderismo: 2 rutas de senderismo (9 y 14 km), 2 rutas de bicicleta de montaña (25 y 41 km). Servicio de bar y catering in situ. Inscripción obligatoria. 6?-8?

